Ukraina potrzebuje tych rakiet. Zełenski zapewnia, że nie zaatakuje Rosji

Ukraina broni świat przed Putinem

- Staliśmy się "obronną granicą świata" przed Rosją i Putinem, a to oznacza, że nie możemy oddać żadnych terytoriów; to kwestia naszej suwerenności – mówił w wywiadzie Zełenski. - Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi – dodał.