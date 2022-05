USA przekażą kluczową broń? "Rosjanie najbardziej się tego boją"

- Będą one w stanie uderzać w zaplecze logistyczne Rosjan. To zmasakruje rosyjskie oddziały, które będą odcięte od zaopatrzenia w broń, żywność, paliwo. Przy tej amunicji, która jest deklarowana, Ukraina może przejąć inicjatywę. To są bardzo mobilne zestawy, które mogą być "desantowane" za pomocą samolotów i wysyłane od razu na front. Jeśli tam trafią, to Rosjanie walczą z czasem. Putin się tego mocno obawia - zaznacza ekspert.