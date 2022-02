Papież apeluje o wysiłek na rzecz zachowania pokoju

9 lutego w Auli Pawła VI podczas audiencji z wiernymi Franciszek również apelował o dialog w sprawie Ukrainy. "Pragnę podziękować wszystkim osobom i wspólnotom, które 26 stycznia zjednoczyły się w modlitwie o pokój na Ukrainie. Nadal błagajmy Boga pokoju o to, aby napięcia i groźby wojny zostały przezwyciężone poprzez poważny dialog i aby do tego celu przyczyniły się również rozmowy w formacie normandzkim" - powiedziała wtedy głowa kościoła katolickiego w odniesieniu do formatu rozmów w sprawie uregulowania konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, prowadzonych przez Ukrainę, Francję, Niemcy i Rosję.