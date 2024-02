Panika w Trybunale Konstytucyjnym. Zwiększają środki bezpieczeństwa

W środę Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisem ustawy covidowej, który wykorzystał ówczesny premier Mateusz Morawiecki do przeprowadzenia wyborów kopertowych w 2020 roku. Sąd administracyjny orzekł, że było to rażące naruszenie prawa, jednak PiS zwrócił się do TK o potwierdzenie konstytucyjności zastosowania przepisów.