Panika na koncercie. Nerwowo w Kołobrzegu

W nocy z sobotę na niedzielę na Sun Festivalu na lotnisku Podczele w Nadmorskim Parku Kultury bawiło się ok. 20 tys. osób. To wówczas doszło do niefortunnego zdarzenia, podczas którego jednemu z ochroniarzy podczas przeskakiwania przez barierkę przypadkowo rozszczelniła się puszka z gazem.