Wrzaski na całą okolicę i przepychanki. Mamy odpowiedź policji ws. festwialu Clout

Do oskarżeń uczestników w mediach społecznościowych odnieśli się sami organizatorzy, którzy przekazali, że "odnotowali kilka niewłaściwych zachowań niektórych pracowników ochrony". "Już podjęliśmy stosowne kroki, żeby ukarać te osoby - zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - dodano we wpisie na Instagramie.