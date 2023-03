Pan prezydent i trzy obozy Zjednoczonej Prawicy

O tym, że prezydent jest pomijany, dziennikarze opowiadają od lat. Jakkolwiek pojawia się w tej kwestii sporo legend, to w podstawie przekazu wszystko się zgadza - to znaczy rzeczywiście prezydent jest pomijany. Widzieliśmy to przy sprawie Krajowego Planu Odbudowy i szukania porozumienia z Komisją Europejską, widzimy to - dzięki nieuwadze Andrzeja Dudy - teraz przy sprawie karabinków GROT.