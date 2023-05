Pakt senacki. Zgorzelski o podziale okręgów

W programie "Tłit" Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego ujawnił szczegóły dot. paktu senackiego. - Ustaliliśmy personalia w obszarze ponad 60 mandatów, które dają szansę na reelekcję. Lista nazwisk jest niemalże dopięta - oznajmił wicemarszałek Sejmu. - Brakuje nam rzetelnych badań w tych okręgach, w których poszczególne ugrupowania wystawiły kandydatów, co do których nie ma pewności, który będzie lepszy. Takich okręgów jest ok. 15. Gdyby ktoś mnie zapytał kiedy ten pakt senacki można ogłosić, to sądzę, że do wakacji bylibyśmy gotowi. (Podział między ugrupowania) jest ze względu na różnice sondażowe. My w pewnych mandatach mamy 7 okręgów. To nam nie wystarczy, ale to minimum. Koalicja Obywatelska będzie mieć ponad 30 pewnych okręgów. Liczymy, że wielu senatorów będziemy mieć z okręgów "niebiorących". Wszyscy ci, którzy już są senatorami, mają prawo starać się o mandat posła lub senatora. Kilku senatorów będzie chciało kandydować do Sejmu, a część będzie chciała reelekcji - dodał.