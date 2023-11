Pajęczyna partii Bielana. Kolejne miliony na koncie i rekordowe pensje

"Business & Science Poland to związek pracodawców powołany po to, aby reprezentować interesy polskiej gospodarki na arenie Unii Europejskiej. Pracownicy BSP to wysokiej klasy specjaliści, posiadający odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji (...) Partia Republikańska nie sprawuje nadzoru właścicielskiego nad Związkiem Pracodawców Business & Science" - przekonywał. Przeczyła temu jednak ujawniona przez Wirtualną Polskę umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy.