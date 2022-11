Padło pytanie o aferę. Tak odpowiedział Morawiecki

Zapewnił, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie przygotowana odpowiednia ustawa, "która by to uregulowała". - Poprzez tę ustawę przedstawimy, w jaki sposób najlepiej byłoby to zweryfikować. To jest bardzo ważne, bo dziś mamy do czynienia z takimi putinosceptykami. Tymi putinosceptykami są dokładnie te same osoby, które 8, 10, 12 lat temu postępowały zgoła odwrotnie - stwierdził polityk.