"Pan się głęboko myli". Kaczyński ostro do dziennikarza TVN24

- Nie w ramach kampanii wyborczej, proszę pana. To nie ma nic wspólnego z kampanią. Czy pan sądzi, ze jak gdzieś się poprze jakieś stowarzyszenie katolickie, to z tego powodu będzie się miało efekty wyborcze? To pan się głęboko myli, bardzo upraszcza motywacje ludzi, którzy głosują. Gdyby ludzie którzy głosują kierowali się motywacjami [...] Polska przestała być krajem trzeciego świata, bo takie są kraje z głodnymi dziećmi. Mimo wszystko część naszego elektoratu z '19 roku nas nie poparła. Po prostu te motywacje są bardzo różne i ogromny wpływ na nie mają środki masowego przekazu - odpowiedział Kaczyński i za chwilę zapytał reportera z jakiej jest redakcji.