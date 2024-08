Tusk mówił o 100 miliardach. Jest reakcja Kaczyńskiego

- Żadne 100 miliardów w ciągu 8 lat tu nie wchodziło w grę. To może być trzy miliardy rocznie. To może być suma zdecydowanie mniejsza. To wszystko było robione legalnie. Jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, to może te dokumentacje badać. Jeżeli są tam niedociągnięcia, to nie są one o charakterze przestępczym. Chyba że ta działalność o charakterze kontrolnym prowadzi się na zasadzie prezentów dla szefa, czyli Donalda Tuska - stwierdził Kaczyński.