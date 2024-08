Pilna konferencja Tuska. "Nie fatygowałbym ministrów, gdyby nie dane"

- Kwota do zwrotu na ten moment to 5 mld zł (…) Gdy mówię o "układzie zamkniętym" z patronatem czołówki PiS, to mam na myśli wykorzystywanie środków publicznych, całych urzędów, pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii wówczas rządzącej - wskazał Tusk.