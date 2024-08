Susan Wojcicki nie żyje. Miała 56 lat

Najwybitniejsza kobieta w branży

Jak podaje Reuters, Wojcicki była jedną z najwybitniejszych kobiet w branży technologicznej. Ze stanowiska szefowej YouTube ustąpiła w 2023 roku po dziewięciu latach pracy. Wcześniej, bo w latach 1999-2014 kierowała działem marketingu Google. Co ciekawe, Google przez pierwsze pół roku swojej działalności miał siedzibę właśnie w garażu Wojcickich w Kalifornii. We wrześniu 1998 r. Susan Wojcicki wynajęła go dwóm młodym informatykom, Sergeyowi Brinowi i Larry’emu Page’owi, za 1,7 tys. dolarów miesięcznie.