"Powrót do ustroju trzecioświatowego". Kaczyński mówi o biedzie i głodnych dzieciach

- To, co zaczęło się dziać w sferze praworządności po 13 grudnia 2023 r., to już nie tylko demonstracyjne łamanie konstytucji i ustaw, ale odrzucenie samej idei demokratycznego państwa prawa - upadek konstytucji idący tak daleko, że w przyszłości potrzebne będzie jej odnowienie - powiedział prezes PiS. Zauważył również, że nie widzi pozytywów w działaniach UE, które, jego zdaniem, nie odbywały się w imię praworządności, a miały na celu zmianę rządu w Polsce.