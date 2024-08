"Cała Polska mówi o Górze Kalwarii". Wstyd po akcji z alkoholem w sklepie

O ofercie Delikatesów Centrum poinformował Kamil NDZ - użytkownik TikToka. Film, który umieścił na swoim profilu, miał we wtorek rano już ponad 4 miliony wyświetleń. Nagranie wykonano w sklepie w Górze Kalwarii. - No nie wierzę, jak chcesz sobie chlupnąć, to masz wódeczkę Żubr 45 procent. 3,39 - słyszymy na klipie, który wywołał lawinę negatywnych komentarzy.