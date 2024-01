Padło pierwsze pytanie. Republika nagle przerwała relację z Kaczyńskim

- Demokracja, prawo - to wszystko jest od początku tej władzy łamane. Łamane bezpośrednio, bezczelnie. Wolą Tuska jest, by jego wola była prawem. Wola Tuska jest prawem. Byli już tacy, których wola była prawem. Wola führera była prawem - stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości, nawiązując do Adolfa Hitlera.