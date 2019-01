Owsiak oskarża TVP: manipulacja. Nowa skarga i sprawa w sądzie

Kompletna, totalna i skandaliczna manipulacja - powiedział Jerzy Owsiak, informując o nowej skardze do KRRiT na materiał TVP. Szef WOŚP zapowiedział skierowanie sprawy przeciwko Telewizji Polskiej do sądu.

Jerzy Owsiak w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych podkreślił, że fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie ma swojej agencji ochrony. - Fundacja taką agencję wynajmuje. Nie zabezpieczamy - my jako fundacja - innej imprezy, oprócz warszawskiej. Leży to po stronie organizatorów - mówił szef WOŚP.

- Telewizja Polska zrobiła niesamowitą zbitkę. Wyjęła z kontekstu moje słowa, i z tego ma wynikać, że to my zabezpieczaliśmy imprezę w Gdańsku. Tymczasem nie było tam żadnej naszej ochrony - powiedział szef WOŚP, zamieszczając fragment programu.

Ocenił, że to "kompletna, totalna i skandaliczna manipulacja i przekłamanie". - Złożymy sprawę w sądzie, bo to nas obraża, sugerując, że to my jesteśmy winni - stwierdził Owsiak.