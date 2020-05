Otwarcie przedszkoli i żłobków. Rzeszów dał zielone światło. Ale chętnych było mniej, niż się spodziewano

Koronawirus, odmrażanie gospodarki i otwarcie przedszkoli i żłobków. Dzień próby

Ostatecznie w środę do żłobków przyszło 102 dzieci, a do przedszkoli - 410. - To znacznie mniej, niż wstępnie deklarowali rodzice. Co więcej, okazało się, że do trzech przedszkoli nie zgłosił się w ogóle nikt. Mimo że były one gotowe przyjąć te dzieci i jutro też będą na to gotowe, nawet jeśli przyjdzie ich dwójka. Trudno mi powiedzieć, z czego to mniejsze zainteresowanie wynika. Być może to wszystko dlatego, że to pierwszy dzień i rodzice podchodzili do sprawy z dużą rezerwą. To oczywiście w ciągu najbliższych dni może się zmienić - komentuje rzecznik Chłodnicki.