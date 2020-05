Koronawirus w Polsce. Nauczyciele przedszkoli obawiają się. "Nie ma opcji na to, by było bezpiecznie"

- Zachowanie dystansu w przedszkolu to fikcja - mówi Piotr, nauczyciel pracujący w przedszkolu. - To przecież praca polegająca na bliskim i bezpośrednim kontakcie z dziećmi. Tam się nie da zachować "reżimu sanitarnego" - dodaje Mirka, inna nauczycielka przedszkola. Od dziś, mimo koronawirusa, otwierają się żłobki i przedszkola.

W każdym mieście to lokalne samorządy decydują, kiedy otworzyć przedszkola i żłobki. Mają możliwość rozpoczęcia działalności od 6 maja. Jednak jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, samorządy większości większych miast się na to nie decydują.

W Łodzi przedszkola i żłobki mają zostać otwarte 11 maja. To dodatkowy tydzień, by przygotować się na ten moment. Ale zdaniem Mirki, nauczycielki przedszkola w tym mieście, to nadal za mało. - Na ten moment zwyczajnie nie da się przygotować - mówi nam nauczycielka. - Oczywiście obawiam się powrotu do pracy. Ale najbardziej obawiam się ignorancji władzy oraz braku ich wiedzy na temat pracy w żłobku czy przedszkolu - dodaje.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki "nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek". "Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze" - czytamy w dokumencie MEN.

- Mamy być opiekunkami. Do takiej roli nas się sprowadza. Nie nauczycieli - opiekunek - mówi nam Mirka.

Koronawirus a edukacja Otwarcie przedszkoli? "Nie ma mowy o braku kontaktu"

Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Mowa w nich o tym, że grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu, higienę oraz o stałą dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu.

- To przecież praca polegająca na bliskim i bezpośrednim kontakcie z dziećmi. Tam się nie da zachować "reżimu sanitarnego". Poza tym te dzieci nie widziały się od 16 marca. Zwyczajnie za sobą tęsknią. Raczej, gdy się zobaczą, nie będą myśleć o "reżimie sanitarnym" - dodaje nauczycielka.

- Zastanawiające jest to, że nagle odległość nie jest potrzebna. Maski w sali przedszkolnej też nie. W galerii handlowej w masce i rękawiczkach jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W przedszkolu jedna na 4 metry kwadratowe. Dlaczego? Mamy milion pytań i brak odpowiedzi. To wszystko dzieje się na wariackich papierach. Bez jasnych wytycznych - mówi nam nauczycielka.

Mirka mówi nam jeszcze, że na pewno część rodziców nie zdecyduje się wysłać teraz dzieci do przedszkoli, nawet, kiedy zostaną otwarte. - U nas wiemy od rodziców, że jedynie 1/3 wyraziła chęć przyjścia - wyjaśnia. - Dzieci często chorują bezobjawowo. Spodziewamy się też lawiny dzieci z objawami. To nie skończy się dobrze - podsumowuje.

Rozmawiamy jeszcze z Piotrem, innym nauczycielem przedszkola. - Wątpliwości jest dużo. Samorządy robią wszystko, co potrafią, aby w tak krótkim czasie zapewnić bezpieczeństwo dzieci i personelu, nie można mieć do nich pretensji. Tylko rodzi się pytanie, czy jest to możliwe? - mówi Wirtualnej Polsce.

- Zmieni się i wszystko, i nic. Skoro praca wykonywana w placówce ma być pracą opiekuńczą, to planuję w sposób przyjemny zorganizować dzieciom czas pobytu w przedszkolu. Myślę o tym, jakie obrać formy, aby w miarę możliwości znajdowały się daleko od siebie. Zastanawiam się, czy się da. Raczej jest to trudne - mówi nauczyciel. I tłumaczy, dlaczego: - Zwinięte są dywany, schowane pluszaki, ponieważ są trudne do zdezynfekowania. Obawiam się, że ten czas będzie dla dzieci wiązał się z nudą, szokiem, że nie ma dywanu, wielu zabawek, które lubiły - dodaje.

- Obawy o nasze zdrowie są naturalne - dodaje. I jest ich wiele. - Boimy się, że ktoś po prostu nie zauważy symptomów u dziecka, bo przechodzą one chorobę łagodnie, a w efekcie zarazi się wiele osób. Zachowanie dystansu przedszkolu to fikcja - ocenia nauczyciel.