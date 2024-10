Otoczenie prezydenta reaguje na słowa Tuska. "Związek z kampanią prezydencką"

Małgorzata Paprocka pytana w niedzielę w Polsat News, czy prezydent przychyliłby się do tego pomysłu, stwierdziła, że na ten moment rząd nie przedstawił żadnych konkretnych założeń strategii migracyjnej. Podkreśliła jednak, że prawo do azylu jest prawem konstytucyjnym, które "dotyczy sytuacji osób znajdujących się w bardzo poważnym zagrożeniu w swoim państwie lub znajdujących się w innym miejscu" - wskazała. Dodała, że osoby, które próbują nielegalnie przekraczać granicę nigdy nie ubiegały się o azyl, "bo to robi się na przejściach granicznych składając stosowne wnioski".