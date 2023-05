Oto, dlaczego Ziobro zmienił nazwę partii. Wewnętrzne badania wskazały kierunek

Co zadecydowało o zmianie nazwy partii Ziobry? Jeden z czynników to ostatnie badanie CBOS. Pokazało ono, że podejście Polaków do suwerenności Polski w kontekście UE ulega ewolucji. W tym sondażu aż 85 proc. respondentów opowiedziało się za obecnością naszego kraju we Wspólnocie, ale równocześnie już tylko 44 proc. twierdzi, że obecność w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności Polski.