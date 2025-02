Oszukują Rosjan. Generał o ukraińskich F-16

Ukraińcy tworzą makiety F-16, które mają oszukać Rosjan i chronić prawdziwe myśliwce. - To metoda znana na polach walk od wieków. Wszystko po to, aby zmylić przeciwnika, aby swój atak skierował na niewłaściwy cel i aby można było w tym czasie zrealizować właściwe działania, używając dobrze zamaskowanego uzbrojenia - mówi gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Gość Pawła Pawłowskiego w programie "Newsroom WP" ocenił, że makiety F-16 "dość skutecznie wprowadzają w błąd" i osłabiają pozycję wroga. - Jeżeli ten cel jest rozpoznany jako samolot F-16, to tam uderza bardzo droga rakieta, bardzo drogi dron, a czasami to jest cała akcja - wyjaśnił.

