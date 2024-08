Oświadczenie rektora UW. Zapowiada "natychmiastowe kroki prawne"

Realizacja zadań z zakresu doradztwa miała najczęściej mieć charakter bezpośrednich spotkań. "Nie było to jednak w pełni możliwe w czasie pandemii Covid-19, kiedy to zdecydowanie zmieniono model pracy w wielu instytucjach, w tym także w Grupie PZU. Wtedy to spotkania bezpośrednie zastąpiono komunikacją poprzez narzędzia teleinformatyczne" - wyjaśnił Nowak.