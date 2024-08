Ogromne pieniądze dla brata Ziobry w Pekao. "Prawnik z doświadczeniem"

- Pytanie więc, co ma się jeszcze wydarzyć, by PKW zdecydowała, że wstrzyma, nie wypłaci subwencji dla partii, która zrobiła jeden wielki skok na kasę przez ostatnich osiem lat - przekazał Joński i zaapelował do PKW o odwagę, "bo dokumenty są na stole, a jeśli ktoś ich nie ma, niech poprosi o dowody, zażąda konkretnych dokumentów z funduszy i partii politycznych".