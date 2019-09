Oświadczenie majątkowe Mariusza Kamińskiego. W pół roku powiększył swoje długi

Oświadczenie majątkowe Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA, a poprzednio ministra koordynatora ds. służb specjalnych, co roku wzbudza zainteresowanie mediów. Wszystko przez stosunkowo niskie oszczędności, które ma poseł. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaciągnął dodatkowy kredyt - wynika z najnowszych dokumentów opublikowanych przez Kancelarię Sejmu.

Mariusz Kamiński z PiS to jeden z polityków, słynący z tego, że wydaje niemal wszystko, co zarobi. W najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał 5 tys. zł oszczędności. To kwota identyczna, jak w poprzednim oświadczeniu ministra z kwietnia 2019 roku.