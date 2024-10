Ostrzeżenie dla Izraela. Iran zapowiada srogi odwet w razie ataku

Arakczi podkreślił też, że Teheran wspiera działania na rzecz zawieszenia broni zarówno w Libanie, jak i Strefie Gazy. - Popieramy wysiłki na rzecz zawieszenia broni pod warunkiem, że - po pierwsze - będą szanowane prawa narodu libańskiego i zostanie to zaakceptowane przez tamtejszy ruch oporu - zaznaczył szef irańskiego MSZ, odnosząc się do Hezbollahu. - Po drugie, musi to nastąpić jednocześnie z zawieszeniem broni w Strefie Gazy - dodał.