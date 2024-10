Wojna Izraela z Hezbollahem. Była szansa na zawieszenie broni?

Kontrowersje dotyczące roli Nasrallaha

Rzecznik Departamentu Stanu USA, Matthew Miller, przekazał jednak w wywiadzie, że administracja amerykańska nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia, iż Nasrallah osobiście podjął decyzję o rozejmie. - Nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek się na to zgodził i że poinformował o tym kogoś w Libanie. Mogę powiedzieć, że jeśli to prawda, to nigdy nie zostało nam to przekazane w żadnej formie - mówił Miller.