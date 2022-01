Ostrzeżenia IMGW 2. stopnia. Gwałtownie rośnie poziom rzek

Synoptycy ostrzegają, że przez weekend temperatura powietrza nadal będzie w górach rosła, powodując odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Na termometrach zobaczymy tam od 1 do 8 st. C, a roztopy przyspieszać będzie deszcz (do 15 mm).