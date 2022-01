Koronawirus w Polsce. Dramatyczne dane w pierwszy dzień nowego roku

Nauka zdalna

Na razie nie wiadomo, co dalej z powrotem uczniów do szkół. Do tematu odniósł się w piątek Piotr Mueller. - Decyzja o ewentualnym powrocie dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach zapadnie na początku przyszłego tygodnia - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. O powrocie dzieci do szkół zadecydować mają dane epidemiologiczne.