"Pani brat był do odratowania". Ciężko przeszedł COVID-19, zmarł na zakrzepicę

- Przyjechała karetka. Cały czas mówiło się, że jak 90 saturacji, to trzeba do szpitala, a on miał 85. Nie wiem dlaczego go nie przyjęli. Silny, suchy, męczący kaszel miał i mówił, że bardzo go nogi bolą - przekazała w rozmowie z Polsatem Lucja Moskwa, mama pana Roberta.