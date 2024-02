Ostre spięcie na antenie. "To jest śmieszne, żałosne"

Politycy pokłócili się na antenie

O słowach prezydenta ws. Krymu dyskutowano w niedzielę w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet". - To, co mówią i piszą posłowie Platformy Obywatelskiej o tej wypowiedzi, to można by powiedzieć, że to jest śmieszne, żałosne, gdyby nie to, że to jest nieodpowiedzialne - ocenił Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.