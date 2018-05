Ostra dyskusja w studiu. Mazurek do Scheuring-Wielgus: z lubością zajmowała się pani głównie ojcem Rydzykiem

To już 38. dzień protestu i okupacji Sejmu przez niepełnosprawnych i ich opiekunów. Scheuring-Wielgus stwierdziła, że jest zszokowana, że trwa on tak długo. - PiS nie chce go zakończyć - twierdzi.

Joanna Scheuring-Wielgus (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Była już posłanka Nowoczesnej była pytana przez Roberta Mazurka w RMF FM o trwający protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na stwierdzenie prowadzącego, że rząd spełnił cały pierwszy postulat, dał mnóstwo różnych rzeczy, trzy razy więcej pieniędzy niż poprzedni rząd, Scheuring-Wielgus stweirdziła, że rządzący kłamią. - Kłamie pani minister Rafalska i kłamie pan premier Morawiecki - powiedziała.

- Główny postulat, z którym protestujący przyszli do Sejmu, to jest 500 zł zasiłku rehabilitacyjnego i to nie zostało spełnione - podkreśliła.

- Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który całe życie opiekuje się niepełnosprawnymi, mówi, że to politycy - pewnie pije do pani - próbują zrobić z tego taran, którym chcą walnąć w obecną władzę i nie myślą o rzeczywistym dobru niepełnosprawnych - mówił Mazurek. Dodał także, że Isakowicz-Zaleski całe życie opiekuje się niepełnosprawnymi i daje mu to pewną wiarygodność. - Nie ks. Isakowicz-Zaleski będzie decydował o tym, co zrobią niepełnosprawni - odpowiedziała posłanka.

Prowadzący pytał także, od jakiego czasu zajmuje się niepwłnosprawnymi. - Na 47 zapytań oraz na 67 interpelacji, którymi zajmowała się Joanna Scheuring-Wielgus, nie ma ani jednego dotyczącego niepełnosprawnych - podkreślił. Stwierdził także, że zajmowała się głównie ojcem Rydzykiem.

Posłanka zapewniła, że są dwie ustawy ws. osób niepełnosprawnych. - Jedna leży od 2016 roku w zamrażarce, odrzucona teraz na komisji społecznej przez PiS. (...) Druga to są zmiany w Kodeksie karnym, które mówią o tym, że nie powinno być dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. To jest moja ustawa, która została odrzucona przez PiS i Kukiz’15 - tłumaczy.

