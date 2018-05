Ujawniamy jak Sejm chce ukryć protest niepełnosprawnych podczas zgromadzenia NATO

Do gmachu Sejmu podczas szczytu parlamentarnego NATO będzie można wejść od strony parkingu i obskurnego podwórka. Główne wejście przez protest niepełnosprawnych będzie zamknięte. Delegaci będą też od nich odcięci...zaporą z budek dla tłumaczy.

Sejm. Czwartkowe popołudnie. Dwóch strażników marszałkowskich szybkim krokiem rusza w kierunku protestujących kobiet, które podeszły do okna. – Proszę, nie sprawiajmy, by sytuacja była jeszcze gorsza – rzuca jeden z nich. Kilka godzin wcześniej doszło do przepychanki Straży Marszałkowskiej z kobietami, które próbowały wywiesić z okna transparent z napisem po angielsku. To miał być sposób na to, by dotrzeć z informacją otrwającym od 37 dni w Sejmie proteście do uczestników zaczynającego się w piątek zgromadzenia parlamentarnego NATO.