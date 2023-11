Ostatnia tura rozmów Tuska. W czwartek planowane ważne spotkania

Wtorek i środa to ostatnie dni na robocze spotkania w sprawie szczegółów umowy koalicyjnej przyszłego rządu Donalda Tuska. To czas m.in. na dyskusję o protokole rozbieżności w sprawach światopoglądowych - w tym sformułowanie punktu dotyczącego prawa do aborcji i ostatnie układanki personalne. Do rozstrzygnięcia pozostaje m.in. kwestia odpowiedzialności za resort edukacji i nauki.