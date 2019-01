Ostatnia rozmowa z Pawłem Adamowiczem. Aleksandra Dulkiewicz zdradziła kulisy

- To było naprawdę trudne - przyznała Aleksandra Dulkiewicz. Musiała założyć łańcuch prezydencki, a dotychczas pomagała zakładać go Pawłowi Adamowiczowi. Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska opowiedziała też o ostatnim z nim spotkaniu.



Znała go od dziecka. Ojciec przedstawił jej Pawła Adamowicza, kiedy miała 10 czy 11 lat. Rodziny dobrze się znały. Razem z rodzicami Aleksanda Dulkiewicz była na ślubie zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska. Po śmierci ojca to on był dla niej wsparciem.