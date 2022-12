Ostatnia ofensywa komunistów przeciw własnemu narodowi. 41 lat temu wprowadzono stan wojenny

- Czwarta rano. Alarm! Zbiórka przy sprzęcie. Rozkaz: do wozów! - opowiadał żołnierz jednego z garnizonów na Śląsku. - Każdy jak stoi, często mundur na piżamie. Mróz: - 20 stopni. Znowu na poligon? Po godzinie zorientowaliśmy się, że tym razem nie jedziemy na ćwiczenia. Co się dzieje? Włączamy radio - Głos Ameryki mówi o ogłoszonym w Polsce stanie wyjątkowym. Później Polskie Radio i Jaruzelski. Co to będzie? Wojna? Z kim?