Proces ws. zabójstwa Jaroszewiczów. "Ojciec naraził się generałom. Znał agenturę"

Przed warszawskim sądem okręgowym trwa proces trzech mężczyzn oskarżonych o zamordowanie w 1992 roku małżeństwa Jaroszewiczów. We wtorek składanie zeznań kontynuował starszy syn byłego premiera PRL. Twierdzi on, że sprawcy jedynie upozorowali napad rabunkowy, by wynieść ważne dokumenty, które posiadał Piotr Jaroszewicz.