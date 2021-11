Zabójstwo Jaroszewiczów. Syn zamordowanego premiera: nie było śladów wejścia siłowego

- Drabina to moje niedowierzanie. To duża drabina, którą wielokrotnie ojcu pomagałem nosić do ogrodu, aby pomóc ściąć jakieś gałęzie. (...) Mieliśmy trudność, żeby ją razem przenieść z szopy do ogrodu. To była taka przemysłowa drabina z litego drzewa, okuta metalem. W pojedynkę na pewno nikt nie mógł tej drabiny zainstalować - mówił syn zabitego premiera.