Zmarł Stanisław Kania. Ostatni z żyjących I sekretarzy KC PZPR

Nie żyje Stanisław Kania - polityk, poseł na Sejm PRL, członek Rady Państwa i ostatni z żyjących I sekretarzy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - informacje tę potwierdziła WP rodzina zmarłego. 8 marca skończyłby 93 lata.

Kania urodził się we Wrocance, wsi na Podkarpaciu. Jak wynika z jego oficjalnego życiorysu w czasie wojny walczył w szeregach Batalionów Chłopskich. Następnie wstąpił do Związku Walki Młodych i PZPR. Stopniowo piął się po szczeblach partyjnej kariery, by w 1968 r. zostać członkiem Komitetu Centralnego PZPR.