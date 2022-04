Ostatni wywiad Ludwika Dorna. "Jesteśmy w stanie etycznego rozkładu"

- Pierwsza to będący wynikiem zaniechań trzydziestoletnich kryzys, czy zapaść systemu ochrony zdrowia. Przyczyna druga, to polityka walki z pandemią wybrana przez tych, którzy za to odpowiadają, czyli przez rząd. Można ją streścić jako niespójna, chwiejna i podporządkowana słupkom sondaży. Można ją określić jako "niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba". Polskie państwo stwierdziło, że nie będzie robić de facto nic - mówił Ludwik Dorn