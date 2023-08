Ujawnili plan PiS? "Wyprzedaż gigantycznego majątku"

Posłowie przekazali, że rozpoczęli kontrolę poselską, by zweryfikować, co stanie się z gruntami likwidowanego Lotniska Chopina. - Za każdym razem słyszeliśmy, że jest to objęte tajemnicą przedsiębiorstwa spółki CPK, tajemnicą negocjacji, tajemnicą handlową. Wszystko w tym państwie jest tajemnicą - skwitował Joński.