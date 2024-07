Oskarżyła dowództwo. Wezwała Zełenskiego. "Nieludzka postawa"

- Sodol nie cenił personelu. Ani oficerów, ani żołnierzy - mówił później w rozmowie z liga.net żołnierz brygady piechoty morskiej, który brał udział w walkach pod Krynkami. Wspomina, że ​​marines wysyłano do ataku "aż do ostatniego". - Ginęły dziesiątki, jeśli nie setki żołnierzy - wspominał we wstrząsającej relacji.