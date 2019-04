Oskarżenia wobec Ludmiły Kozłowskiej i "Otwartego Dialogu". Dziwna sprawa mołdawskiego raportu

Raport mołdawskiego parlamentu stwierdza, że Ludmiła Kozłowska i jej Fundacja Otwarty Dialog (FOD) działa na zlecenie rosyjskich służb i otrzymywała fundusze z rosyjskiej "pralni pieniędzy". Raport cytuje londyński "The Times". Problem w tym, że został opublikowany pół roku temu, a w Mołdawii niewielu traktuje go poważnie.

Przytoczony przez niedzielne wydanie "The Times" raport wysuwa wobec "Otwartego Dialogu" bardzo poważne zarzuty: stwierdza, że rosyjski wywiad zasilił konta fundacji kwotą ok. 1,5 mln funtów, m.in. za pośrednictwem firm-krzaków w Glasgow i Edynburgu. Pieniądze miały pochodzić z "rosyjskiej pralni pieniędzy", przechodząc przez sieć wirtualnych spółek, by w końcu zasilić konto spółki Bartosza Kramka - męża prezeski FOD Ludmiły Kozłowskiej - który następnie darował je fundacji.