"Osiem lat mieli". Sympatycy PO odpowiadają Ziobrze

- Mam nadzieję, że to pogrąży PiS, chociaż informacja nie dociera do znacznej części elektoratu - uważa emerytka Ewa Kowalczyk. Stojąca z boku koleżanka rzuca: - Ale starzy ludzie nie korzystają z internetu. Panie, babcie w Goraju (mała miejscowości w woj. lubelskim - red.) w ogóle nie dotykają się do internetu - dodaje kobieta. W ręku trzyma transparent: "Władza to my - obywatele". - Ja sama po sobie wiem, internetu nie lubię, nie obsługuję - dodaje przedmówczyni.