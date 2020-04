Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały Sądu Najwyższego

O treści orzeczenia poinformowała prezes TK. Poinformowała, że uchwała połączonych trzech izb Sądu Najwyższego - Cywilnej, Karnej i Pracy - z 23 stycznia br. SN jest niezgodna z konstytucją i Traktatem o Unii Europejskiej. - Trzech sędziów zgłosiło wnioski odrębne. To Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak - powiedziała Julia Przyłębska. Uzasadnienie odczytał Stanisław Piotrowicz.

Sąd Najwyższy: nienależycie obsadzone składy sędziowskie

W uchwale zastrzeżono jednak, że nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

- Premier zwróci się o to, by Trybunał rozpatrzył tę sprawę w pełnym składzie i trybie przyśpieszonym - najszybszym, jaki jest możliwy - poinformował dzień po wydaniu uchwały przez SN rzecznik rządu. Według Muellera, uchwała SN wprowadza "chaos na ogromną skalę". Jego zdaniem przepisy zmierzają "do podważenia podstawowych zasad ustrojowych państwa".