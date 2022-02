Orkan Antonina w Niemczech. Nadciągają wichury, ulewne deszcze i burze

Orkan Antonina w Niemczech. Ulewne deszcze i gwałtowne burze

Jak z kolei podaje polskojęzyczny portal polskiobserwator.de, w Niemczech na zachodzie i północnym zachodzie może spaść od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. Największych opadów deszczu można spodziewać się w zachodniej części Średniogórza - do 50 litrów na metr kwadratowy. Może prowadzić to do podnoszenia się poziomu rzek i zbiorników wodnych oraz wystąpienia podtopień.