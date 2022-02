Orkan Eunice spustoszył Europę. Śmiertelne żniwo armagedonu pogodowego

Silny wiatr jest odpowiedzialny również za śmierć co najmniej trzech osób w Niemczech. Dwie ofiary to kierowcy samochodów. W landzie Dolna Saksonia zginął mężczyzna, który próbował zabezpieczyć uszkodzony dach stodoły. Silny podmuch wiatru najprawdopodobniej zwiał go, co doprowadziło ostatecznie do śmiertelnego upadku z wysokości.