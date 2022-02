Pogoda na sobotę: orkan Eunice nad Polską

Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie ok. 6-7 st. C, cieplej od Śląska po Podkarpacie, gdzie odnotujemy ok. 8-9 st. C a najchłodniej na Warmii i Podlasiu, gdzie spodziewamy się ok. 4-5 st. C. Uwaga na bardzo silny, chwilami wręcz huraganowy wiatr, który osiągnie w porywach 100-120 km/h a nad morzem nawet 130 km/h. Najsłabiej powieje na południu, gdzie porywy osiągną ok. 70-90 km/h, jedynie wysoko w górach ponad 100-120 km/h. Na Bałtyku sztorm do 12 st. w skali Beauforta. Wieczorem wichura będzie już na szczęście słabła.