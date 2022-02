Strach Brytyjczyków. Najgorszy orkan od 10 lat pustoszy Wyspy

Prędkość wiatru w tamtym rejonie może osiągać od 100 do 140 km/godz. Jak informuje BBC News, w godzinach popołudniowych alert zmieni kolor - będzie pomarańczowy. To nie znaczy, że zagrożenie minie. Do godziny 21 w piątek na niebezpieczne sytuacje powinna być przygotowana cała Wielka Brytania. W związku z orkanem Eunice w części Walii w piątek zawieszono kursowanie wszystkich pociągów i autobusów. Odwołano wiele lotów. Zamknięte jest lotnisko w Cardiff. Nie kursują promy. Nieczynne są szkoły i wiele instytucji, a imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne zostały przeniesione na inne terminy. W stanie gotowości pozostaje wojsko i wszystkie służby, które mogą zostać zaangażowane w usuwanie szkód.